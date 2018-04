Vw, da Lavida a Touareg: le novità all'Auto China 2018

ROMA - All'Auto Cina 2018 di Pechino Vw ha alzato il velo sulla nuova generazione di Lavida, leader nelle tre volumi compatte con oltre 450.000 clienti solo nel 2017. La nuova generazione ha un design completamente rinnovato e un interno molto più spazioso e si basa sull'architettura modulare trasversale MQB. Debutto al salone del Paese della Grande Muraglia anche per la Volkswagen CC, la versione della Arteon prodotta in Cina. La fastback punta su un design espressivo, con le sue linee eleganti da coupé e offre grande abitabilità e tanto comfort. Presentata poche settimane fa proprio a Pechino, l'ammiraglia suv Touareg debutta per la prima volta a un salone cinese. Oltre alla nuova Touareg, infatti, la marca presenterà altri tre suv quest'anno, tra cui la versione cinese della T-Roc che debutta proprio al Salone di Pechino. Questo nuovo modello sarà lanciato sul mercato cinese nel terzo trimestre del 2018 e si differenzia dal suo omologo europeo per numerosi dettagli, tra cui il passo più lungo.



La Volkswagen offre anche uno sguardo sulla mobilità sostenibile del prossimo futuro con la concept I.D. Vizzion. La berlina elettrica si collocherà al vertice della gamma I.D. e arriverà sul mercato entro il 2022. La concept è già in grado di supportare la guida autonoma, mentre i suoi sistemi di bordo integrano i comandi vocali e la realtà aumentata.