Renault-Nissan, intesa con DiDi per ride sharing in Cina

ROMA- L'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi ha annunciato di essere uno dei partner della DiDi Auto Alliance (D-Alliance), che è stata realizzata da DiDi Chuxing ('DiDi') a livello di ride sharing intelligente, in grado di potenziare e ridefinire la smart mobility in Cina. L'iniziativa intende riunire tutti i soggetti del comparto automobilistico, per trasformarne il business model e affermarsi come la maggiore piattaforma mondiale di ride-sharing. Renault-Nissan-Mitsubishi ha firmato un memorandum di intesa con DiDi a febbraio scorso per vagliare le possibilità di future collaborazioni su un nuovo programma di car sharing con veicoli elettrici nella Repubblica Popolare Cinese. Il documento firmato con DiDi è in linea con il lavoro di ricerca di nuovi servizi di mobilità portato avanti dall'Alleanza, che comprende il lancio di servizi di ride hailing con l'ausilio di auto robotizzate come obiettivo del piano strategico a medio termine previsto dall'Alleanza per il 2022, lanciato l'anno scorso da Renault-Nissan-Mitsubishi.