Rc auto: prezzo varia fino a 36% tra quartieri stessa città

Stesso assicurato, stessa automobile, stesso attestato di rischio, stessa città di residenza, ma tariffa rc auto notevolmente diversa a seconda del quartiere con una variazione che in alcuni casi arriva fino oltre il 36%. A fare i conti è il sito di comparazione Facile.it che simula la richiesta di assicurazione di un profilo tipo (uomo, 42 anni, impiegato, coniugato, prima classe di merito da meno di un anno, che guida una station wagon 1.4, unica vettura del nucleo familiare).

La differenza più accentuata a Napoli dove la migliore offerta disponibile per i Cap 80127, 80128 e 80129 è inferiore del 36,4% rispetto a quella disponibile per il Cap 80139, seguita da Bari (18,60%) e Torino (11,90%). A Roma la differenza è del 10,73%, a Milano 9,99%, a Genova 8,25%. A Firenze la differenza di prezzo massima è contenuta al 2,15% Fanno eccezione, tra i capoluoghi presi in esame dal comparatore, Bologna, Venezia, Cagliari e Palermo dove non ci sono differenze. (ANSA).