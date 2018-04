Psa consegna 4 veicoli elettrici per flotta Comune Roma

ROMA - Roma conferma il suo ruolo da protagonista nella mobilità elettrica. Dopo il successo della Formula E all'Eur, oggi la sindaca Virginia Raggi ha ricevuto dal direttore generale di Psa Italia, Massimo Roserba, quattro veicoli elettrici del gruppo che saranno inseriti nell'autoparco di Roma Capitale. Le due Citroen C-Zero e le due Berlingo Electric, che si sono aggiudicate un avviso pubblico in forza delle loro caratteristiche, verranno fornite in comodato d'uso gratuito per un anno e sei mesi e rappresentano un ulteriore passo in avanti per il Comune di Roma verso la mobilità elettrica. ''Stiamo rinnovando la nostra flotta di veicoli e stiamo avviando una conversione verso l'elettrico - ha detto il primo cittadino - Grazie al regolamento colonnine appena approvato stimiamo di riuscire a installare nella città almeno 700 punti di ricarica entro il 2020''. Obiettivo del primo cittadino della Capitale è quello di incentivare la modifica del parco circolante: ''In tal senso - ha concluso - stiamo lavorando anche sullo sharing elettrico''. Il direttore generale di Psa Italia, Massimo Roserba ha colto l'occasione per ringraziare la sindaca per il successo della Formula E (che si correrà per un quinquennio nella Capitale), che ha visto trionfare sul circuito capitolino proprio al DS di Sam Bird, ed ha ribadito la sinergia e la vicinanza di intenti con il Comune di Roma. Psa crede nell'elettrificazione allo scopo di proporre una mobilità sostenibile a partire dall'ambito urbano: ''Il gruppo - ha precisato Roserba - sarà protagonista della transizione energetica con sette modelli elettrici di nuova generazione entro il 2021 insieme a 8 modelli ibridi plug-in ricaricabili e l''elettrificazione' dell'intera gamma nel 2025''. Determinante sarà l'apporto del marchio DS che, con la partecipazione al campionato Fia di Formula E, ha il compito di sviluppare e sperimentare nelle dure condizioni delle competizioni sportive, batterie e sistemi elettronici che consentano di aumentare le prestazioni, allungando ad esempio l'autonomia di marcia tra una carica e l'altra''.