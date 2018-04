Opel, al Bodensee Klassik si celebrano i 50 anni di GT

ROMA - Tre giorni, cinque tappe, un percorso di circa 6000 chilometri, cinque Opel GT: questa in sintesi la settima edizione della Bodensee Klassik, in programma dal 3 al 5 maggio. Il rally riservato alle auto d'epoca partirà e terminerà a Bregenz, sulla riva orientale del Lago di Costanza, e porterà i concorrenti a sfidare i picchi alpini del Tirolo. Opel sfrutterà la prossima edizione della Bodensee Klassik per celebrare il 50° anniversario della Opel GT.



Uno dei partecipanti di spicco di questa edizione sarà l'attore berlinese Ludwig Trepte, vincitore dell'Emmy Award per il ruolo interpretato nel film tv 'Generation War' e noto per per aver fatto parte del cast della mini serie tedesca 'Deutschland 83'. Durante la Bodensee Klassik, Trepte guiderà una Opel GT 1900 del 1969, una vettura costruita 19 anni prima della sua nascita. Anche Joachim Winkelhock, brand ambassador di Opel ed ex pilota DTM, sarà al volante di una GT del '69. In questo caso, però, si tratta di un pilota di qualche anno più vecchio dell'auto classica. Gli spettatori avranno anche l'occasione di ammirare più da vicino laOpel Insignia GSi, che sarà affiancata davanti alla Festspielhaus di Bregenz da uno dei modelli che l'hanno preceduta, la OpelCommodoreAGS/E.



Quest'anno saranno complessivamente 180 le auto classiche che si ritroveranno sulle rive orientali del Lago di Costanza.



La tappa che parte da Bregenz e, attraversando la regione dell'Allgäu, riporta i partecipanti verso Lindau si terrà giovedì 3 maggio. Il giorno successivo (venerdì 4 maggio), il percorso porterà le auto nell'Alta Svevia, la regione attorno a Ravensburg. La tappa finale si svolgerà il 5 maggio e prevede che vetture e piloti affrontino un itinerario alpino che si snoda attraverso la regione dell'Allgäu orientale, il Tirolo e il Vorarlberg.