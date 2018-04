L'Ape Piaggio diventa high-tech per il fatidico sì

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - No Ape, no party! Matrimonio, festa campestre oppure cinema all'aperto: Apemio, una piccola start up tirolese, regala una nuova vita ai mitici veicoli della Paggio e li noleggia per eventi di qualsiasi tipo. Il modello 'Rocco' è più rustico, mentre 'Stella' è più elegante. Entrambi dispongono di un bar, di birra alla spina, di un impianto di musica Bose di ultima generazione e di una foto box per scattare e stampare subito gli amati selfie per immortalare questi momenti unici.



"Apemio è nata dalle difficoltà economiche, nella quale versava l'azienda di famiglia. Abbiamo dovuto reinventarci", racconta Wolfgang Sief. "Le Ape - spiega - sono concepite in modo da essere utilizzate anche dai non esperti, che semplicemente vogliono festeggiare con gli amici senza perdere tempo con l'allestimento". Il progetto è partito a gennaio con due veicoli, la richiesta è enorme e l'obbiettivo è di offrire entro l'anno 30 Apemio, ognuna diversa e unica.