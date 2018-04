Suv Experience Peugeot, i test drive partiti da Firenze

ROMA - Parte dall'82esima Mostra Internazionale dell'Artigianato a Firenze il tour 'Suv Experience' di Peugeot. La kermesse itinerante toccherà diverse città lungo la Penisola e permetterà a tanti italiani di poter provare l'intera gamma dei suv del Leone ed immergersi nella tecnologia Peugeot attraverso una touchless experience, un nuovo modo di interagire con contenuti multimediali che spiegano le caratteristiche della gamma della casa del Leone. Dopo Firenze (dove è in programma fino al prossimo 1 maggio), il tour sbarcherà a Bari, dal 4 al 9 maggio presso il Villaggio del Gusto e a Napoli, dall'11 al 13 maggio, in occasione di Napoli Motorexperience. Con 50mila unità vendute nel nostro Paese lo scorso anno e la 3008 che si è aggiudicata il titolo di Auto dell'Anno 2017, i suv Peugeot continuano ad essere tra le preferenze dei clienti italiani, che scelgono questi modelli dalla guida rialzata, oltre che per il comfort, anche per il rivoluzionario i-Cockpit, concetto che ha riscritto l'ergonomia del posto di guida delle Peugeot di nuova generazione, con l'obiettivo di far diventare l'esperienza a bordo un qualcosa di veramente unico. Non ultimi gli Adas, i sistemi di sicurezza alla guida e le motorizzazioni in linea con le future normative 2020.