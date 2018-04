Cupra debutta come sponsor a campionato mondiale Superbike

ROMA - Debutto come sponsor del campionato mondiale Superbike a metà aprile sul circuito di MotorLand Aragon per il brand sportivo Cupra. Dopo il Round Pirelli de Aragón, anche il Motul Dutch Round, disputato lo scorso fine settimana sul circuito di Assen, ha contato sulla presenza del nuovo marchio, che manterrà la Seat Leon Cupra come safety car ufficiale del campionato mondiale di velocità per le moto di serie.



Prima di ogni gara, la Seat Leon Cupra scenderà in pista per il giro di riscaldamento in tutte le categorie. L'accordo di sponsorizzazione con Dorna prevede anche la presenza di Cupra sul podio e sui cartelloni pubblicitari dei circuiti in cui verranno disputate le tappe del campionato. Nel calendario della stagione ci sono ancora 9 eventi del campionato mondiale Superbike, che porterà la Seat Leon Cupra in ben 11 Paesi e tre continenti come safety car ufficiale. Il prossimo appuntamento, Pata Italian Round, vedrà il campionato fare tappa all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola dall'11 al 13 maggio.