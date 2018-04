Parte da Torino la mostra itinerante sul mondo dell'auto

ROMA - Sarà inaugurata il prossimo 3 maggio la mostra fotografica 'Un percorso nella storia dell'automobile', che rimarrà allestita sotto i portici di via Po a Torino per 45 giorni.



Al taglio del nastro parteciperà la sindaca di Torino, Chiara Appendino, insieme ad Andrea Levy, presidente di Parco Valentino.



L'esposizione sarà composta di pannelli sospesi sotto i portici, ognuno dei quali dedicato a un brand automobilistico. Ciascun supporto vedrà l'anno di fondazione della casa automobilistica, la foto di uno dei primi modelli prodotti e quella del modello più rappresentativo della produzione del 2018. Patrocinata da Unrae e Anfia, la mostra rappresenta la volontà di Parco Valentino di promuovere la cultura dell'automobile con il pubblico, in un contesto libero e informale come le piazze e le vie delle città. 'Un percorso nella storia dell'automobile' sarà una mostra itinerante per l'Italia e nelle prossime settimane sarà allestita a Modena-via Emilia (1 giugno-1 luglio); Milano, Castello Sforzesco, ottobre 2018; Roma (giugno-luglio); aeroporto di Torino, 15 maggio-15 giugno, insieme ai prototipi di Pininfarina e GFG Style.



Contestualmente alla cerimonia d'inaugurazione della mostra, Andrea Levy presenterà la quarta edizione di Parco Valentino Salone dell'Auto Torino, i protagonisti e il calendario degli eventi di una kermesse che mai come quest'anno coinvolgerà l'intera città con eventi, raduni, passerelle e anniversari che animeranno piazze e vie dal 6 al 10 giugno.