L'Aston Martin di James Bond venduta per oltre 380 mila euro

ROMA - L'Aston Martin di Daniel Craig, l'ultimo James Bond in ordine di tempo, è stata venduta all'asta di Christie's per 468.500 dollari, oltre 380.000 euro. Il ricavato della vendita dell'auto personale dell'attore andranno al The Opportunity Network, una rete che aiuta gli studenti in comunità poco rappresentate (di cui Craig è componente del consiglio) ad eccellere nei college e nelle rispettivi carriere.



La vendita è avvenuta ad un prezzo in linea con le attese, che andavano da 400.000 a 600.000 dollari. Il modello è una Vanquish 'Centenary Edition' del 2014, ovviamente numerata 007 fra le 100 uscite dalla catena di produzione.



"Questa Aston Martin è un 'tour de force' di ingegneria automobilistica ed un vero piacere alla guida. Mi mancherà ma sono entusiasta di contribuire all'importante lavoro del The Opportunity Network con questa vendita", ha spiegato lo stesso Craig.