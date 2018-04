Marketing automobilistico, Unrae premia tesi 8 neolaureati

ROMA - Anche quest'anno, L'Unrae ha assegnato le otto borse di studio per le migliori tesi sul marketing automobilistico. Salgono così a quota 145 i giovani neolaureati premiati dall'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri dal 2000, anno di avvio dell'iniziativa, ad oggi. A consegnare i premi il presidente Michele Crisci e gli amministratori delegati e direttori generali delle aziende associate presenti. Ad ottenere il riconoscimento, quest'anno, Elisabetta Gaiarsa (Università Commerciale Luigi Bocconi), con la tesi 'Il posizionamento di genere dell'auto: il caso Seat', Gabriele Gheza (Università degli Studi di Brescia) con 'Evoluzione e tendenze in atto nella gestione delle flotte aziendali', Valeria Leogrande (Libera Università di lingue e comunicazione IULM) con una tesi dal titolo 'Le determinanti del successo e dell'insuccesso del trading up', Marco Luzi (Università Commerciale Luigi Bocconi) con 'The aspirational buyer: an application in the automotive industry', Pietro Piazza (Università Commerciale Luigi Bocconi) con 'I millennials e il settore automotive: driver di scelta e prospettive per la mobilità sostenibile', Madia Reina (Libera Università di lingue e comunicazione IULM) che ha approfondito il tema 'Segmentazione per genere: il caso dell'auto', Michele Scipioni (Università degli Studi di Firenze), con la tesi dal titolo 'Il mercato dell'auto elettrica: il caso Tesla', Mattia Vanini (Università Commerciale Luigi Bocconi) con un approfondimento sul tema 'In-store virtual reality dynamics on consumers' behavior and perceived values'. Oltre alla borsa di studio di 1.200 euro, i vincitori potranno entrare in contatto con le case automobilistiche associate e cogliere l'eventuale opportunità di uno stage di 6 mesi.