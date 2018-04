Batterie auto elettriche per impianto Benex-Sumitomo Nissan

ROMA - Japan Benex Corp. e Sumitomo Corp.



lanciano il progetto 'Future Plant', utilizzando un tetto fotovoltaico, i veicoli elettrici Nissan e le batterie dei veicoli elettrici per alimentare lo stabilimento principale di Japan Benex a Isahaya, in Giappone.



Il sistema di stoccaggio dell'energia di nuova progettazione unisce energia rinnovabile, batterie riciclate e veicoli elettrici per promuovere l'uso efficiente dell'energia e la sostenibilità ambientale. Nissan sostiene il progetto fornendo 10 veicoli commerciali 100% elettrici Nissan e-NV200.



Japan Benex e Sumitomo Corp. hanno sviluppato insieme il sistema destinato ai Virtual Power Plant, il cui avviamento in Giappone è previsto entro il 2020. Queste centrali di energia virtuali ottimizzeranno i tempi di carica e scarica dell'energia, per regolare la fornitura e la domanda di elettricità in un'intera regione. Le due aziende hanno avviato i test sul campo dei sistemi di stoccaggio dell'energia e dei veicoli elettrici nel quadro della partecipazione al progetto Kansai VPP. Il progetto Future Plant aiuterà a diffondere l'uso dell'energia rinnovabile e a creare un sistema che promuova il riutilizzo delle batterie dei veicoli elettrici.