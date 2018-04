La sportività di Alpine A110 sotto i riflettori a Milano

MILANO - C'è anche una vettura sportiva come la Alpine A110 tra le auto sotto i riflettori dell'edizione 2018 della Design Week, manifestazione che si svolge in alcuni quartieri del capoluogolombardo, in concomitanza con il Salone del Mobile. La due posti della Casa di Dieppe sarà esposta sino al 22 aprile in un'installazione realizzata al Magna Pars di via Tortona.



In Italia le vetture del brand vengono distribuite da Renault Retail Group che a maggio inaugurerà due punti vendita, uno nella Capitale e uno a nel capoluogo lombardo. Si tratta dell'Alpine Centre Roma, in Via Tiburtina 1155, e dell'Alpine Centre Milano, in Via Certosa 144.



Per Francesco Fontana Giusti, direttore comunicazione e immagine di Renault Italia, questa presenza è in linea con il blasone del Marchio: ''Alpine con la sua storia e il suo design memorabile - ha sottolineato -, non poteva mancare al Salone del Mobile, evento che ispira i trend del settore del design.



Compattezza, leggerezza e agilità vestita da un design che ricorda il passato ma guarda al futuro, in stile francese. Il DNA rimane inalterato mentre sono esaltate le linee sinuose ed accattivanti che l'hanno resa famosa''.