Vw, T-Roc sponsorizza Archiproducts per la Design Week

ROMA - La Volkswagen porta alla Design Week il carattere deciso di T-Roc, l'inedito crossover compatto dalla carrozzeria bicolore di serie. La partecipazione di Vw prevede la sponsorizzazione delle guide di Archiproducts, motore di ricerca di prodotti per l'architettura e il design.



T-Roc accompagnerà i visitatori anche attraverso totem posizionati all'interno del Salone e davanti agli showroom e alle location dei più importanti eventi del Fuori Salone.



Inoltre, un esemplare della T-Roc sarà esposto per tutta la durata dell'evento all'esterno della sede milanese di Archiproducts, in via Tortona 31.



''Con questo crossover proponiamo un design molto espressivo, quasi sfacciato - ha precisato il responsabile del Design della marca Volkswagen, Klaus Bischoff -. Questa componente emozionale lo rende empatico. La T-Roc si propone perciò come ideale per l'ambiente urbano, così come per le grandi avventure''.