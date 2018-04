Rc auto, ok a polizza 'portabile' anche per coppie di fatto

ROMA - Sarà possibile trasferire la ''classe di merito'' della polizza Rc auto anche nelle coppie di fatto e non più solo ai figli e ai coniugi. E' una delle novità introdotte dall'Ivass che è anche intervenuta con una nuova stretta contro i furbetti dell'assicurazione auto.

L'Ivass ha emanato un provvedimento che introduce il cosiddetto 'attestato di rischio dinamico' per impedire agli automobilisti in cattiva fede di denunciare un incidente solo dopo aver cambiato compagnia assicurativa, così da beneficiare nel passaggio di un prezzo più basso.

I provvedimenti emanati dall'Istituto per le assicurazioni sono due ed erano stati posti in consultazione a gennaio scorso. Il primo provvedimento, spiega una nota dell'Ivass, consente di valutare con maggiore precisione la sinistrosità dell'assicurato. L'attestato di rischio - e quindi il premio assicurativo - terrà conto anche dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche laddove l'assicurato abbia cambiato compagnia (i cosiddetti sinistri pagati tardivamente).



In questo modo, assicura l'Istituto di vigilanza, "saranno rimossi comportamenti elusivi o fraudolenti, a beneficio degli assicurati virtuosi". Il secondo provvedimento "chiarisce dubbi interpretativi della normativa vigente, che determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati tra le diverse compagnie, e introducono benefici a favore di talune categorie di assicurati, in precedenza trascurate (ad esempio veicoli intestati a portatori di handicap, a conviventi di fatto e uniti civilmente, veicoli oggetto di leasing)".