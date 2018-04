Vw, al Vinitaly anteprima italiana nuova Touareg

ROMA - La Volkswagen sceglie il 52esimo Vinitaly di Verona per presentare al pubblico italiano la nuova Touareg. Rinnovata nel design e nelle tecnologie, la terza generazione dell'ammiraglia suv - svelata in anteprima a Pechino lo scorso marzo - anticipa il futuro grazie all'innovativa interfaccia digitale Innovision Cockpit e ai numerosi sistemi di assistenza alla guida che fanno di sicurezza e performance i loro punti di forza. Ad alzare il velo sulla nuova versione del suv di Wolfsburg, a Palazzo della Gran Guardia, è stato il direttore di Volkswagen Italia, Andrea Alessi. Fino a domani, i visitatori del salone internazionale dei vini e distillati saranno accolti da un esemplare dell'auto esposto accanto all'ingresso Cangrande di Veronafiere. Per l'arrivo nei concessionari bisognerà invece attendere il prossimo giugno: prezzi a partire da circa 60mila euro.