Land Rover Born Awards 2018, annunciati finalisti italiani

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Annunciati i finalisti italiani dei Land Rover Born Awards 2018, riconoscimenti concepiti da Jean Christophe Chopin, fondatore e ceo di Born, per premiare i migliori creativi dell'anno a livello internazionale. Sono stati 6mila i progetti presentati, 1.500 i candidati italiani per le sei categorie previste in gara: architettura, tecnologia, arredo d'interni, moda, sport e mobilità. Complessivamente sono stati selezionati dalla giuria 12 finalisti italiani, due per ogni categoria: Cino Zucchi Architetti e MoDus (architettura); Noah Guitars e Habits (tecnologia); Giacomo Moor e Lago Design (arredo d'interni); Vien Atelier e Tiziano Guardini (moda); Teckell e Sàpopa (sport); Nuova Industria Torinese e Epoca (mobilità). I sei vincitori nazionali che verranno annunciati domani, in occasione della Milano Design Week, potrebbero sbarcare a Londra il prossimo ottobre dove si terranno le premiazioni a livello internazionale.