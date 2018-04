Asta milionaria a maggio per rara Ferrari 625 Targa Florio

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Appuntamento irrinunciabile per gli appassionati del Cavallino, e soprattutto per gli investitori che operano nell'ambito delle auto da collezione, quello dell'asta che lo specialista Bonhams organizzerà il prossimo 11 maggio a Villa La Vigie, a Monaco Beach. In quella occasione verrà infatti 'battuto' un vero gioiello della produzione storica della Ferrari, una delle tre barchette 625 Targa Florio mai costruite, con una valutazione di partenza che varia tra 4,5 e 6,5 milioni di euro e che potrebbe dunque far segnare un nuovo record del settore. L'auto, in perfette condizioni dopo un accurato restauro nel 2006 dallo specialista Nova, ha un importante passato agonistico avendo debuttato come auto ufficiale alle prove del Grand Prix dell'Autodromo di Monza del 1953 affidata al pilota inglese Mike Hawthorn. In seguito ha partecipato - dopo la modifica alla carrozzeria originale di Vignale realizzata da Scaglietti - alla Coppa d'Oro delle Dolomiti, guidata da Umberto Maglioli e alle durissime 1.000 km di Buenos Aires e 500 Miglia di Argentina. In tempi più recenti questa splendida Ferrari ha corso alla rievocazione della Mille Miglia negli anni 1984, 1986, 1989 e 1990 ed ha fatto la sua ultima comparsa sulle piste al Monaco Historic Grand Prix del 2006. (ANSA)