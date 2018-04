Il mood di Citroen C4 Cactus entra nei salotti di casa

MILANO - Una C4 Cactus azzurra circondata da morbidissimi pouf, divani e poltrone della medesima tonalità, così la berlina Citroen entra nel salotto di casa passando per il palcoscenico della Design Week. In esposizione al BASE di Via Bergognone 34, sino a domenica 22 aprile, la collezione realizzata dalla Bertone Design, azienda che raccoglie l'eredità storica della famosa carrozzeria piemontese, rende omaggio all'originale vettura francese in una maniera simpatica e divertente. Il vernissage si è tenuto questa pomeriggio, nella prima giornata della kermesse che vede fiorire le iniziative legate al mondo dei motori. Linee morbide e tondeggianti, cuscini che richiamano gli Airbump, le famose protezioni gommose che sono la cifra distintiva dello stile dell'auto, citazione dei sedili della vettura, sono gli elementi caratterizzanti della collezione, realizzata in velluto misto pile sottoposto a trattamento antimacchia Teflon. Il progetto immagina ''bolle di tessuto che, idealmente, escono dall'auto per trasformarsi in sedute morbide e avvolgenti e restituire una sensazione di benessere diffuso''.



Per ora quello che è stato disegnato dal team della Bertone Design, che annovera giovani designer come Michele Caponigro e Alberto Talarico, e allo stato prototipale ma l'artigianato di eccellenza della Brianza sarebbe già pronto per riportarne in serie lo spirito originale.



''C4 Cactus è stato il modello che ha segnato l'inizio dell'attuale linguaggio stilistico di Citron, all'insegna dell'audacia e della creatività - ha spiegato nell'occasione Angelo Simone, direttore del marchio del Double Chevron in Italia -. Uno degli obiettivi di Citroen è diventare il marchio di riferimento in termini di comfort e, come brand generalista, renderlo accessibile a tutti. Per questo, abbiamo aderito con entusiasmo al progetto che ci ha proposto Bertone Design che nel concept valorizza totalmente il comfort di Nuova C4 Cactus e nelle linee richiama esplicitamente il design moderno e raffinato della nostra berlina''.