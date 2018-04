Da oggi Audi City Lab torna alla Design Week 2018 di Milano

ROMA - Torna Audi City Lab, lo spazio per le idee che anticipano il futuro, per le innovazioni che cambiano l'interazione fra uomo e società, per le espressioni di design che ridisegnano la realtà, per i più recenti esempi di mobilità dei prossimi anni. Aperto al pubblico durante la Design Week di Milano - nell'ambito del Fuorisalone dal 16 al 22 aprile - il laboratorio dei Quattro Anelli, fulcro creativo e sede di dibattiti interdisciplinari torna, per la sesta edizione, nella prestigiosa sede di corso Venezia 11, all'interno dello storico edificio voluto nel 1565 da San Carlo Borromeo. Con le tante attività organizzate e con le ultime arrivate A6 berlina, A7 Sportback e A8 - che portano all'evento lo stato dell'arte del design, della connettività e dei sistemi di assistenza alla guida - City Lab torna così ad essere nuovamente protagonista del Fuorisalone e rappresenta un importante hub della mostra di Interni House in Motion. Audi CityLab offre al pubblico della Design Week la sua interpretazione della relazione fra innovazione e visione del futuro. Un imponente anello sospeso, del diametro di 19 metri, e 1.350 mq di specchi d'acqua inseriti nel cortile cinquecentesco, costituiscono la maestosa installazione denominata Fifth Ring che coinvolge gli ospiti dell'Audi City Lab. Sviluppato da Mad Architects assieme ad Artemide - innovativa azienda leader del settore dell'illuminazione che ha progettato e realizzato la soluzione di luce custom - il Fifth Ring genera uno spazio evocativo in cui energia, evoluzione e progresso trovano la loro massima espressione visiva. Il pubblico viene invitato ad immergersi in un paesaggio futuristico dove la luce rappresenta il raccordo tra il visitatore e il cerchio, simbolo di perfezione. In questo suggestivo scenario è esposta anche la concept car AIcon, modello visionario che prefigura la mobilità del domani e lo stato dell'arte del modern luxury secondo Audi. Durante tutto il periodo, le vibrazioni generate dai visitatori che interagiscono con lo spazio circostante, allestito con aree lounge firmate Living Divani, daranno luogo ad una musica di sottofondo in continua evoluzione che 'dialoga' con l'anello sospeso grazie ad un algoritmo specificatamente sviluppato dalla startup italiana Mogees.



Momento clou della presenza Audi in corso Venezia sarà il talk Ideas drive the future di mercoledì 18 aprile in cui Fabrizio Longo, direttore Audi Italia, farà gli onori di casa.



Tema del dibattito sarà l'approfondimento del concetto di modern luxury e del ruolo cardine della tecnologia nella ridefinizione del quotidiano. Gli ospiti dell'Audi City Lab saranno accompagnati in un coinvolgente excursus multidisciplinare grazie alla presenza di Carlo Ratti, che dirige il MIT Senseable City Lab di Boston, e di Yasemin Kologlu, socia dello studio SOM London che ha progettato il Burj Khalifa di Dubai, icona architettonica del lusso tecnologico contemporaneo. Oltre che con il City Lab, Audi è presente nel cuore pulsante della Design Week con due touch point strategici: all'interno dell'Università deli Studi di Milano con un'installazione ispirata al Fifth Ring, come invito per i visitatori a scoprire l'hub di Corso Venezia 11, e in via Montenapoleone. Qui, grazie alla consolidata collaborazione fra Audi e MonteNapoleone District, è stata posizionata l'installazione di Mad Architects e Artemide, dal titolo Light motion, una scultura di luce ispirata alla concept AIcon che crea inedite suggestioni, cambiando forma e struttura a seconda della prospettiva. Esposte anche le nuove Audi A8 e Audi A7 Sportback, icone stilistiche del brand.