Citroen, viaggio di quasi 100 anni attraverso icone marchio

ROMA - Citroën lancia la nuova campagna di brand che esprime il messaggio 'La nostra idea di mobilità nasce dal vostro desiderio di libertà'.



Il nuovo spot internazionale racconta attraverso le immagini la firma di Citroen, 'Inspired by you', un brand che da quasi cento anni trae ispirazione dalle persone, dal loro stile di vita e dal desiderio di mobilità delle varie generazioni. Il video trasporta lo spettatore in diverse epoche, dove i modelli Citroën accompagnano la voglia di libertà di un globe-trotter che è di volta in volta passeggero di 2CV, Type H, Mehari, CX, Visa GTi, C3 Aircross, Nuova C4 Cactus, fino ad arrivare al futuro, rappresentato dal concept CXperience. Un omaggio alla mobilità e al Marchio che l'accompagna dal 1919.



''Se Citroën è tanto popolare da quasi 100 anni, è perché da sempre trae ispirazione dalle persone e dai loro diversi stili di vita: dallo studente che sceglie la 2 CV o la C1, fino al capo di Stato che viaggia in CX o in C 6 - ha detto Arnaud Belloni, senior vice president Marketing & Communication Citroën - . Dopo il lancio della firma di marca 'Inspired by you', questo nuovo spot mette in scena alcune delle auto più iconiche del nostro patrimonio. Il marchio ha sempre saputo rispondere alle aspettative delle persone in termini di vetture e di mobilità in generale, nelle proposte di ieri come nella gamma attuale, con un design unico e un confort di riferimento''.



Per raccontare questo viaggio, in cui l'attore principale non è il conducente ma il passeggero, l'agenzia ha scelto come registi e direttori della fotografia i francesi François Rousselet (Nike, AXE, Diesel, video dei Justice e dei Rolling Stones) e Stéphane Fontaine (Tutti i battiti del mio cuore, Captain Fantastic, Jackie).