Formula E: Gp a Roma possibile per i prossimi tre anni

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Formula E e Roma, binomio possibile anche i prossimi tre anni. Mentre cresce l'attesa per l'esordio di Roma nel campionato di ABB FIA Formula E, quindi a due giorni dalla settima tappa della stagione ospitata sul circuito cittadino allestito all'Eur, si susseguono le indiscrezioni per una possibile replica nella capitale già l'anno prossimo che fanno seguito alle dichiarazioni di Alejandro Agag, Ceo Formula E per cui "c'e' già una data per un GP di Formula E l'anno prossimo a Roma, ma non c'e' ancora un accordo". Agag nel corso di una conferenza stampa presso il Palazzo dei Congressi di Roma ha annunciato una nuova Partnership tra Enel e Formula E ha accennato che quindi dipende da "come va l'evento di quest'anno" per "poi decidere per l'anno prossimo" confermando che "per come sta andando e' probabile che torneremo di nuovo qui, e anche gli anni prossimi".



Parole alle quali si aggiungono quelle di Renato Bisignani, Direttore della Comunicazione della Formula dette all'ANSA a margine della conferenza. "Abbiamo una delibera comunale con Roma Capitale ed Eur Spa per i prossimi tre anni quindi la strada e' ben avviata - ricorda Bisignani -, ma il calendario lo presenteremo a giugno come consuetudine e così anche le date per un eventuale altro Gran Premio di Formula E nella capitale, con la speranza che questa prima tappa romana sia di successo per includerla anche nella prossima stagione". "Le date sono top secret - conclude - ma il mese potrebbe essere ancora quello di Aprile e naturalmente e' confermatissimo il circuito cittadino dell'Eur che rappresenta un grande connubio tra storia e modernità, perfetto per la Formula E".