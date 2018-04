Seat Arona si aggiudica Product Design '18 del Red Dot Award

ROMA - La Seat Arona ha ricevuto il premio Best Product Design 2018 dal Red Dot Award. Questo riconoscimento premia il design dinamico che caratterizza sia l'esterno, sia l'interno della Arona, così come le sue numerose opzioni di personalizzazione.



Dal 1954, il Red Dot Award è uno dei più importanti concorsi di design al mondo, nato per dare riconoscimento internazionale alla qualità e all'innovazione. Inoltre, la categoria del Product Design è considerata la più importante. La giuria del Red Dot Award Product Design è composta da 40 esperti di design provenienti da tutto il mondo, tenuti a rispettare due requisiti fondamentali: hanno il divieto di lavorare per qualsivoglia società di produzione industriale e, nel contempo, sono esclusi dalla votazione di prodotti con cui potrebbero avere attinenza.