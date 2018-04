FCA Bank provider servizi finanziari Aston Martin in Europa

ROMA - Dopo l'annuncio che era stato dato al recente Salone di Ginevra, Fca Bank - che è la joint venture tra Fca Italy e Credit Agricole Consumer Finance - e Aston Martin Lagonda hanno avviato una partnership strategica in base alla quale, a partire dal 2018, quest'ultima fornirà i servizi finanziari ai concessionari europei Aston Martin. Ai sensi dell'accordo, i trentasei concessionari della rete di vendita della Casa britannica in Europa continentale godranno di tutti i vantaggi derivanti dall'esperienza e dalle competenze che Fca Bank ha sviluppato negli anni offrendo un servizio simile a diversi brand di primo piano del settore automobilistico. ''Siamo lieti di avere Fca Bank quale partner strategico - ha commentato Christian Marti, vice presidente e direttore commerciale di Aston Martin - Questo accordo non poteva essere raggiunto in un momento migliore, dato che le competenze maturate da Fca Bank nel settore dei finanziamenti di veicoli di lusso e la capacità della stessa di rafforzare la rete di vendita contribuiranno alla realizzazione del nostro piano strategico per lo sviluppo sostenibile a lungo termine''. Giacomo Carelli, Ceo di Fca Bank, ha a sua volta sottolineato come la scelta da parte di Aston Martin come provider di servizi finanziari per la propria rete di vendita in tutta l'Europa continentale, sia ''un'ulteriore conferma del nostro successo nell'offerta di servizi finanziari e di mobilità a partner industriali strategici. Aston Martin è un marchio iconico e quest'anno assisteremo all'importantissimo lancio della Vantage in tutta Europa. Siamo felicissimi di essere parte di tale lancio e di contribuire al successo continuo di Aston Martin''.