Nico Rosberg testimonial dei valori positivi della Formula E

ROMA - Sarà nientemento che il campione del mondo di Formula Uno Nico Rosberg - ritiratosi nel 2016 dopo aver vinto il titolo con la Mercedes - a portare in pista per alcuni giri dimostrativi in occasione del E-Prix di Berlino, riservato alle monoposto di Formula E, la nuova vettura Gen2 con cui si disputerà il campionato ABB FIA dal 2019. L'evento sarà inserito, il prossimo 19 maggio, nel programma della nona gara della stagione 2018, che si disputerà sulla pista ricavata dall'ex aeroporto di Tempelhof. Presentata al recente Salone di Ginevra, la monoposto Gen2 si distingue dall'attuale non solo per l'avveniristico design della carrozzeria, ma anche per importanti miglioramenti nelle prestazioni e nelle caratteristiche della batteria, che grazie ad una capacità energetica doppia, permetterà la disputa delle gare dal 2019 in poi senza il cambio della vettura con una identica ma 'carica'. ''Sono davvero entusiasta di mettermi al volante della macchina Gen2 - ha dichiarato Rosberg - e sarà bello sperimentare questa soluzione di e-mobility ad alte prestazioni e vedere se sono ancora capace! Ed è un fatto ancora più speciale che io possa farlo all E-Prix di Berlino, dato che ho sempre amato correre nel mio Paese d'origine, la Germania. Dal mio ritiro, sono diventato molto interessato al tema della mobilità elettronica e al potenziale di generare un impatto positivo sulla nostra società e sul nostro pianeta. Ecco perché credo da sempre nelle opportunità offerte dalla Formula E in cui sono entrato a far parte qualche tempo fa ''.