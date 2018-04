Ford rafforza la sua presenza in Sardegna con nuovo Store

ROMA - Ford rafforza la propria presenza in Sardegna e inaugura, a Cagliari, il nuovo FordStore Autovamm, introducendo la 'customer experience premium' dell'Ovale Blu. Lo store di via Nervi, che si aggiunge allo storico show room di viale Marconi, impiega complessivamente più di 40 persone, e da oltre 20 anni è il punto di riferimento per i clienti nell'area di Cagliari, ai quali, da oggi, offre la possibilità di usufruire di un luogo in cui i clienti possono scoprire, conoscere e provare l'intera linea europea di prodotti, tra cui quelli Ford Performance, inclusa la Mustang, e i più esclusivi, come i modelli Ford Vignale. Nei Ford Store, gli spazi restituiscono immediatamente l'immagine del dinamismo Ford e sono organizzati in aree ad alta riconoscibilità: l'area 'ciao', con i cartelli 'informati qui' è l'area di benvenuto; la zona 'scopri il mondo Ford' mette a disposizione tablet, brochure, campioni dei colori e uno smart video-wall.



All'interno dei FordStore, inoltre, è possibile vivere l'esperienza Ford Vignale, che si declina attraverso prodotti di qualità premium: ogni cliente è seguito dal relationship manager, che assicurerà un'esperienza personalizzata in base alle esigenze individuali.