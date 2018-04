Ferrari batterista Pink Floyd protagonista concorso eleganza

ROMA - La Ferrari 250 GTO del 1962 di Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, è annunciata come grande protagonista del concorso di eleganza di Heveningham, in programma dal 30 giugno al primo luglio nella località inglese del Suffolk. A far da damigella d'onore alla Rossa ci saranno altre vetture italiane da collezione, tra cui una Maserati T61 Birdcage del 1959, una Ferrari 166 Inter Superleggera del 1949 (la numero di telaio 017) e una Lancia Stratos del 1974.



All'evento britannico sono attese cinquanta macchine provenienti da tutto il mondo, tra queste meritano una citazione una Bugatti T37 Grand Prix del 1927, una Jaguar C-Type del 1952, una Ferrari 365 GTB/4 Daytona del 1970 e una Invicta Low Chassis del 1937.



La 250 GTO di Manson fa parte di un lotto di 36 vetture nate per le corse: numero di telaio 3757, motore a 12 cilindri di 3,0 litri con cilindrata unitaria di 250 cc, fu completata nel giugno del 1962. Guidata da Blaton e Dernier, corse a Le Mans con la scuderia belga Ecurie Francorchamps, finendo terza assoluta e seconda di classe, proprio nel 1962. Nello stesso anno conquistò un terzo posto sia alla Coupe du Salon sia alla Tour de France. Nel '63 conquistò numerosi successi, inclusa la vittoria nella 500 miglia di Spa. Dopo un restauro nel 1977, la vettura è finita nella disponibilità di Nick Mason e della sua famiglia. Recentemente è stata sottoposta a un ulteriore leggero restauro.