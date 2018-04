Suzuki, Ignis main sponsor della nazionale di Curling

ROMA - Lo slogan 'Con Suzuki non si pattina' e una testimonial di eccezione come Carolina Kostner hanno reso ancora più significativa la collaborazione tra Suzuki e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, di cui la casa di Hamamatsu è main partner da ormai cinque anni. Oltre alla campionessa altoatesina, questo accordo coinvolge tutte le Squadre Nazionali della FISG.



Gli atleti dello 'Short Track' legano la loro immagine alla Swift, mentre la Nazionale di Pattinaggio di Figura e la Squadra Italiana di Pista Lunga adottano come auto ufficiale rispettivamente la Vitara e l'ammiraglia S-Cross. Gli Azzurri del Curling, in questi giorni protagonisti dei Mondiali che si stanno svolgendo a Las Vegas (Stati Uniti), hanno scelto, invece, Suzuki Ignis. Gli atleti del Curling, la cui attività si basa su determinazione e tecnica, hanno scelto Ignis per le sue dimensioni ridotte e la sua maneggevolezza. Ignis è lunga 370 cm e ha un design caratteristico e originale. Nelle sue forme si colgono alcuni tratti delle Suzuki più iconiche del passato, abbinati a soluzioni innovative, elementi che ispirano un'idea di dinamismo. La piattaforma, leggera e robusta, caratterizzata da sbalzi molto ridotti, permette di avere uno spazio interno equilibrato con gli ingombri esterni, sia per i passeggeri sia per i bagagli. Come accade nelle auto di categoria superiore, sono molteplici le tecnologie che Suzuki mette a disposizione su Ignis, come la trazione integrale 4WD Allgrip e la tecnologia Suzuki Hybrid.