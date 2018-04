Mobilità del futuro e area tech, novità a salone Parigi 2018

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Cambia pelle il salone di Parigi che per la prossima edizione, in programma nell'autunno 2018, introdurrà nuovi, significativi eventi dedicati alla mobilità del futuro e alle tecnologie di domani. Se nei giorni scorsi si era parlato delle defezioni in vista del prossimo Mondial de l'Automobil, in programma nella capitale francese ad ottobre (previste infatti le assenze di Ford, Volvo, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Subaru e Infiniti; rumors parlano anche di Opel, Vw e Seat), oggi i riflettori si concentrano su due nuovi eventi in programma nei pavillon della fiera francese: il 'Mondial de la Mobilitè' e il 'Mondial Tech'. Il primo, in programma il 4 ottobre, negli spazi espositivi di Porte de Versailles, è un sorta di ritorno alle origini per il salone che, negli hanno, ha riunito auto, motociclette e biciclette, e persino autobus e camion, incentrando la sua mission sul tema della mobilità in generale. Nel 2018, quindi, ci saranno degli spazi dedicati alla mobilità (padiglione 2.2) e alle moto (padiglione 3). Attenzione particolare sarà dedicata all'innovazione tecnologica, capace di attirare un pubblico sempre più giovane e alla mobilità del futuro con i dispositivi - alcuni già disponibili da oggi - che trasformeranno le abitudini di guida. L'innovazione è fulcro centrale anche nel settore della micromobilità, in particolare con le biciclette e le e-bike, sempre più diffuse nei contesti urbani. All'interno di quest'area, gli espositori forniranno prodotti a servizio di una mobilità condivisa e collaborativa e servizi assicurativi, bancari, per la gestione delle flotte, noleggio aziende, manutenzione e parcheggi. L'area invece dedicata al Mondial Tech (padiglione 7.3) riunisce invece produttori di auto, fornitori di apparecchiature e giganti della tecnologia nonché le emergenti star up. Mondiale Tech si svolgerà dal 2 al 6 ottobre è rappresenterà una vera e propria piattaforma di scambio per gli stakeholder del settore, con rappresentanti istituzionali, del mondo finanziario e dei media. La sua 'mission' è quella di stringere legami tra gli attori dell'industria automobilistica per creare un ecosistema più ampio sulla mobilità del futuro. In questo contesto saranno previste conferenze a tema e workshop ed è stata organizzata anche una competizione tra start up. Si tratta della più grande sfida tra start up provenienti da tutto il mondo, dedicata all'industria automobilistica e alla mobilità. La selezione sarà effettuata tra diverse centinaia di candidati provenienti da una trentina di Paesi: ai 64 finalisti verrà chiesto di presentare il loro progetto al Mondial Tech. Gli otto temi legati alla competizione saranno: mobilità sostenibile, elettrificazione e ibridazione, materiale e riduzione del peso, comfort a bordo, stoccaggio e sistemi energetici, connettività ed Information Technology System, sicurezza e automatizzazione informativa, industria 4.0. Le start up avranno tempo fino al 17 giugno per partecipare al concorso.



Il Mondial Tech prevede inoltre una serie di altri eventi collaterali: 'electric road', sulla mobilità ecosostenibile e 'laval virtual', con le ultime innovazione in materia di realtà virtuale. Tra le tematiche da affrontare anche una giornata di incontri dedicata alla tecnologia israeliana e all'industria automobilistica europea, alle strategie di comunicazione riguardanti i veicoli commessi. Per giovedì 4 ottobre è previsto inoltre 'MyJob', evento dedicato agli studenti di Ingegneria mentre sabato 6 ci sarà una giornata dedicata alla mobilità del futuro, sempre riservata ad un pubblico di giovani. Ultimo, ma non per importanza, lo spettacolo tecnologico che richiama al Ces di Las Vegas, con la partecipazione del presidente e ceo della Consumer Technology Association e organizzatore del Ces, Gary Shapiro, in programma il primo ottobre.