Collezionisti auto epoca Usa scoprono fascino Italia minore

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Importante riconoscimento del Made in Italy nel mondo delle auto da collezione, con l'inserimento nel catalogo dell'asta organizzata per il prossimo week end da Rm Sothebys a Fort Lauderdale, in Florida. All'evento, uno dei più importanti negli Stati Uniti per numero di vetture offerte e per partecipazione di pubblico ed acquirenti, faranno infatti bella mostra - accanto alle sempre richiestissime Ferrari d'epoca, alle Porsche ed alle Mercedes 'milionarie' - anche una serie di vetture fabbricate in Italia e, ingiustamente, poco valutate nel nostro Paese. E' il caso di una Autobianchi Bianchina Trasformabile del 1959, che gli specialisti di Rm Sothebys hanno inserito nel catalogo con una valutazione compresa fra 20.000 e 30.000 dollari. O, ancora, di un raro suv Rayton Fissore Magnum del 1998 (pare che ne siano state costruite solo 5 con questo allestimento). Si tratta dello stesso veicolo utilizzato in versione 'spartana' dai nostri corpi di Polizia, e che sarà in passerella a Fort Lauderdale nella speciale variante LaForza, dal nome dell'azienda che la commercializzava negli Stati Uniti.



L'esemplare, con motore Vortec 6.0 specifico per quel mercato, è stimato fra 15.000 e 20.000 dollari. Interessante, per la sua 'origine' popolare, anche una Fiat 600 del 1960 'taroccata' in quanto trasformata in una 850 Abarth assolutamente non originale, che viene comunque proposta tra 22.000 e 28.000 dollari. A Fort Lauderdale sono presenti anche le acclamate eccellenze del Tricolore: fra le molte Alfa Romeo spicca una Sprint Speciale del 1965, carrozzata Bertone, che la Casa d'aste ha valutato tra 100.000 e 120.000 dollari, mentre la gamma delle Maserati da collezione è rappresentata da una Ghibli 4.7 carrozzata Ghia del 1972, che sarà proposta partendo da una stima di 100-120.000 dollari. Molti, com'è abitudine nelle grandi aste di vetture da collezione, anche gli esemplari di Ferrari d'ogni 'stagione'.



Spicca un pezzo davvero unico: è la F430 Challenge Art Car decorata (acrilico su pellicola) dal britannico Ben Levy ed esposta al Miami Art Basel del 2015. La valutazione è tra 120.000 e 160.000 dollari. (ANSA).