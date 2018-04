Al via il 12 aprile Audi golf experience, finale in Toscana

ROMA - Nato nel 2009, si rinnova anche quest'anno il torneo ad inviti Audi golf experience. Forte del successo delle precedenti edizioni, la nuova stagione prende il via il 12 aprile e si articola nelle tradizionali 10 tappe del torneo, con un numero massimo di 60 giocatori per gara. Il primo lordo e il primo netto di ciascuna categoria di ogni gara, per un totale di 30 giocatori, accederanno di diritto alla Finale Nazionale che si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 ottobre in Toscana e che prevede per i primi classificati un'emozionante driving experience.



Inoltre, nel weekend del 25 marzo è iniziata la Audi quattro Cup: il torneo, nato in Germania nel 1991, è diventato con il tempo il più importante appuntamento di golf per 'amateur' al mondo, e arriva a contare oggi, fra i 47 Paesi ospitanti, più di 90.000 partecipanti all'anno. Solo in Italia, nel 2017 il circuito ha visto la partecipazione di più di 8.000 appassionati.



La ventisettesima edizione italiana prevede il coinvolgimento di 61 golf club ad ospitare le tappe del torneo, che si concluderà a settembre con la finale nazionale al Royal Park I Roveri di Torino, durante una due giorni di eventi. Durante ogni tappa, inoltre, i partecipanti avranno a disposizione vetture della gamma Audi per testare le più recenti novità di prodotto.