PSA fondatore PRAIRIE, si punta su Intelligenza Artificiale

ROMA - Groupe PSA, insieme ad Amazon, Criteo, Facebook, Faurecia, Google, Microsoft, NAVER LABS, Nokia Bell Labs, SUEZ e Valeo, si associa al CNRS, Inria, università PSL per diventare un punto di riferimento dell'Intelligenza artificiale. Il gruppo francese, membro fondatore di PRAIRIE, è il primo costruttore automobilistico a far parte dell'istituto, e conta di partecipare attivamente alle iniziative che verranno adottate. Il costruttore è convinto che l'Intelligenza Artificiale (IA) sia al centro di una profonda trasformazione dell'industria automobilistica e della mobilità del futuro. L'istituto PRAIRIE si prefigge, tra le altre cose, l'obiettivo di riunire i protagonisti scientifici e industriali dell'Intelligenza Artificiale per diventare un leader mondiale.



In tal modo, Groupe PSA si appoggerà a un ecosistema che riunisce le massime competenze, per sviluppare le sue future soluzioni di mobilità.



''Lavorare con il mondo scientifico per fare convergere gli interessi accademici e industriali fa parte dei geni di innovatore di Groupe PSA - spiega Carla Gohin, direttrice della Ricerca e dell'Innovazione -. Siamo fieri di essere il primo costruttore automobilistico ad entrare a far parte dell'istituto PRAIRIE, il cui approccio integrato permetterà di far progredire le nostre conoscenze nell'Intelligenza Artificiale e di accelerare il campo delle possibili applicazioni automobilistiche''.