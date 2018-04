Dormire bene "salva" dagli incidenti d'auto

(ANSA) - ROMA, 5 APR - La sindrome delle apnee notturne e l'eccessiva sonnolenza durante il giorno possono portare a danni cognitivi e a far aumentare il rischio degli incidenti d'auto.



E' quanto emerge da uno studio del Brigham and Women's Hospital di Boston che è stato pubblicato su Bmc Medicine. "Abbiamo scoperto che le persone cronicamente private del sonno non si percepiscono come eccessivamente sonnolente. Ciò ha comportato un aumento del rischio di incidenti automobilistici in individui privati del sonno", sottolinea Daniel J. Gottlieb, principale ricercatore dello studio. Sono stati esaminati gli incidenti d'auto e due cause comuni della carenza del sonno, cioè il dormire poco e le apnee ostruttive. Una grave apnea del sonno è stata associata a un aumento del 123% del rischio di incidente automobilistico e l'apnea notturna da lieve a moderata è stata associata a un aumento del rischio del 13% di incidenti.



Dormire sei ore a notte è stato associato a un aumento del rischio di incidenti del 33%, rispetto a quelle persone che riuscivano a dormire sette o otto ore ogni notte. "Per contribuire a ridurre questi rischi di incidente dobbiamo identificare le persone con apnee notturne e assicurarci che siano adeguatamente trattate per la loro patologia - spiega Gottlieb - Dobbiamo anche sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di dormire bene la notte per ridurre la percentuale della popolazione con una durata di sonno insufficiente".(ANSA).