Citroen e Bertone Design insieme per collezione di sedute

ROMA - Citroen punta a essere uno dei Costruttori automobilistici protagonisti alla prossima Design Week milanese, il Fuori Salone della rassegna del Mobile, in programma in varie aree della metropoli lombarda dal 17 al 22 aprile. Alla kermesse meneghina, infatti, la Casa del Double Chevron presenterà in premiere una seduta per appartamento o ufficio, realizzata in collaborazione con Bertone Design, realtà che ha raccolto l'eredità storica della gloriosa carrozzeria torinese, oggi impegnata nelle aree architettura, design e trasporti. La collezione trae ispirazione dallo stile della Citroen C4 Cactus e dalla sua filosofia orientata al comfort e al benessere, sintetizzata dall'azienda transalpina con lo slogan 'Be different, feel good'. Annunciate da un disegno che ne prefigura i tratti, le nuove proposte comprendono ''sedute morbide e avvolgenti - anticipa la nota diffusa dalla Filiale italiana con la prima immagine - che trasmettono quella stessa idea di comfort che caratterizza l'auto''. Per tutto il periodo della Design Week potranno essere ammirate e provate nell'installazione presso il Base, in via Bergognone.



Il parallelismo con la C4 non è solo estetico ma anche funzionale. Con il restyling di mezza età, infatti, la berlina d'Oltralpe ha guadagnato nuove poltrone 'Advanced Comfort' che assicurano una comodità per certi aspetti vicina a quella offerta dalle tradizionali sedute da salotto. In merito alla nuova collezione, dalla Filiale chiariscono: ''Dagli Airbump, dai fanali e dai sedili della vettura prendono idealmente corpo un pouf, una poltrona e un divano che giocano con la sinuosità e la morbidezza delle forme per restituire una sensazione di benessere e di piacevolezza al tatto e alla vista''.