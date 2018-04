Aci, online l'approfondimento statistico su parco veicolare

ROMA - E' online su www.opv.aci.it 'Open Parco Veicoli', il sito che l'Automobile Club d'Italia dedica all'approfondimento statistico del parco veicolare.



Il sito, richiamato anche nel portale www.aci.it, contiene i dati relativi alla consistenza del parco veicoli al 31 dicembre di ogni anno e permette ad analisti, studiosi e addetti della filiera automotive di elaborare statistiche e tabelle secondo le proprie esigenze. I numeri pubblicati descrivono lo scenario nazionale con variabili in termini di anno di riferimento e classificazione euro e categoria di veicoli. A breve saranno inoltre disponibili i dettagli territoriali, con approfondimenti per regione, provincia e comuni capoluogo.



Gli ultimi dati parlano di un parco circolante che, in Italia, negli ultimi anni, sta seguendo la strada dello svecchiamento. Secondo le ultime stime diffuse dall'Osservatorio Autopromotec (su dati Aci), più della metà delle auto in circolazione è stata immatricolata dopo il 2006 (Euro 4 o superiore). Nel dettaglio, le auto Euro 4, Euro 5 ed Euro 6 rappresentano infatti il 58,5% del totale del parco circolante, un dato molto interessante se si considera che nel 2011 la quota di tali vetture era pari al 42,1% del totale. Negli ultimi cinque anni, quindi, l'incidenza delle auto di categoria Euro 4 o superiore sul totale del parco circolante è cresciuta di ben 15,6 punti percentuali indicando una tendenza allo svecchiamento del parco.