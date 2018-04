Lapo Elkann trasforma Garage Italia in galleria d'arte

ROMA - L'atelier di motori Garage Italia Customs di Lapo Elkann apre all'arte dell'americano Blair Thurman, proponendo tra le proprie vetture una mostra dedicata all'artista di New Orleans dal titolo ''Nell'Acqua Azzurra''.



L'iniziativa, la prima del genere organizzata a Milano, grazie alla collaborazione con il gallerista Gagosian, sarà avviata il 17 aprile, in concomitanza con l'inizio della Design Week, e proseguirà sino al 17 maggio. ''Garage Italia - sottolineano dall'azienda meneghina - sviluppa e realizza progetti creativi automotive su misura, prodotti ed esperienze uniche per brand, aziende e clienti privati. Una vera piattaforma e un concept unico con contaminazione tra motion, arte e stile''. In questa chiave, quindi, va interpretata la scelta di ospitare le opere di Thurman: ''forme standardizzate - chiariscono dalla maison di Elkann -, estratte dalle piste elettriche, da strutture architettoniche e dalle forme della vita di tutti i giorni, portano a un registro nostalgico le affascinanti attività della fanciullezza, per rendere le geometrie astratte più idiosincratiche e accessibili''.