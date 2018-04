Gli Stati Uniti sono pronti ad allentare i vincoli sulle emissioni di auto e camion. La notizia, circolata nei giorni scorsi, è stata confermata dall'Agenzia americana per la protezione ambientale (Epa). Per l'Agenzia la tabella di marcia sul taglio delle emissioni fissata dall'ex presidente Barack Obama non è appropriata e stabilisce degli standard "troppo elevati". La revisione dell'Epa riguarderà i veicoli immatricolati tra il 2022 e il 2025.