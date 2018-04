Dieselgate, per Schulze devono pagare i produttori d'auto

BERLINO - In Germania non devono essere puntiti i proprietari delle auto diesel ma i produttori, questa la posizione della neo-ministra tedesca dell'ambiente, Svenja Schulze, in un'intervista stamane al tabloid Bild. Un aumento delle tasse sui diesel e il divieto di circolazione per le auto diesel "punirebbero quelli sbagliati", dice la ministra.



"I produttori di auto hanno la responsabilità di avere, in parte, imbrogliato e di aver venduto auto con valori di emissioni di gas nocivi estremamente dannose" ha chiarito la ministra Schulze e "per questo sono loro a dover provvedere a sostituzioni tecniche a proprie spese" per migliorare le prestazioni delle auto in termini di emissioni. "Chi guida un diesel ha comprato la sua auto pensando che fosse compatibile dal punto di vista dell'impatto ambientale".



"Tasse sul diesel o divieti di circolazione sarebbero la strada sbagliata da intraprendere", ha continuato". La soluzione per salvaguardare gli obiettivi di impatto ambientale è aumentare la quota di elettromobilità, per il traffico pubblico in città e per il traffico privato, sostiene il ministro. "Viaggiare con le auto elettriche deve essere abbordabile come viaggiare sulle auto a motore", ha continuato Schulze. "I tedeschi vanno in giro per il mondo con il naso alzato pensando di fare tutto bene, ma non è così. Nella protezione dell'ambiente non siamo i migliori", ha concluso la ministra dell'Spd.