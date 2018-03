Q8 Hi Perform è partner ufficiale di Porsche Italia per 2018

ROMA - Porsche Italia e Kuwait Petroleum Italia hanno siglato un accordo di partnership che prevede la presenza del brand premium di carburanti ad alte prestazioni Q8 Hi Perform nelle principali attività di Porsche Italia. "Questa partnership - ha commentato Azzam Almutawa AD di Kuwait Petroleum Italia - permette di associare Q8 Hi Perform, che per le sue elevatissime performance e per l'elevata qualità è il brand che identifica i carburanti speciali che Kuwait Petroleum Italia offre ai propri consumatori, ad un marchio altrettanto speciale e di prestigio come quello di Porsche Italia". In particolare nella stagione 2018 Q8 Hi Perform sarà partner ufficiale della dodicesima stagione del campionato monomarca Porsche Carrera Cup Italia, del circuito golfistico Porsche Green Club - quest'anno alla quindicesima edizione con un calendario che comprende 19 gare - e dei corsi di guida per clienti e appassionati Porsche Experience. Kuwait Petroleum Italia affiancherà Porsche Italia attraverso il brand premium Q8 Hi Perform anche nella quarta edizione del Porsche Festival, la kermesse dedicata ai possessori e agli appassionati del Marchio e che si svolgerà dal 6 al 7 ottobre sul circuito di Imola. Pietro Innocenti, direttore generale Porsche Italia, ha tenuto a sottolineare la ''propria soddisfazione di poter contare sul supporto di uno dei principali player del mercato petrolifero in Italia con cui abbiamo molti elementi in comune, primo tra tutti la costante ambizione e ricerca dei più elevati livelli di performance''.