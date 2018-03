Problemi servosterzo, Tesla richiama 123mila auto elettriche

ROMA - Il produttore di auto elettriche Tesla ha deciso di richiamare 123mila vetture in tutto il mondo per problemi al servosterzo. Il richiamo, che riguarda tutte le berline Model S costruite prima dell'aprile 2016, è stato deciso perchè tre bulloni del motore del servosterzo sono a rischio corrosione e quindi di andare persi o rompersi, causando un possibile malfunzionamento, mentre l'efficacia dello sterzo non sarebbe compromessa. Tesla ha dichiarato che il problema si è verificato, non frequentemente, nelle aree con clima più freddo, ed è connesso allo spargimento del sale per pulire neve e ghiaccio dalle strade.