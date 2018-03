Ceduta Ferrari 512 TR con cui Hallyday correva a Saint-Tropez

ROMA - Un collezionista che è rimasto anonimo si è aggiudicato all'asta organizzata dalla Casa Osenat a Fontainebleau, in Francia, la Ferrari 512 TR che è stata di proprietà fra il 1994 e il 1997 del celebre cantante e attore Johnny Hallyday, recentemente scomparso. La vendita si è conclusa a quota 240.000 mila euro che, secondo Jean-Pierre Osenat, battittore all'evento, comprende ''una maggiorazione di circa 100.000 euro che deriva proprio dal legame tra questa auto e Johnny. Questa è una delle auto che Hallyday ha utilizzato più a lungo''. Contraddistinta dal numero di telaio ZFFLA40B000098300 e intestata a 'Jean-Philippe Smet detto Johnny Hallyday' la 512 TR venduta da Osenat è in perfette condizioni ed è anche completa della borsa ferri originale e di una valigia Schedoni realizzata su misura per questo modello. Hallyday ha utilizzato questa Ferrari guidandola personalmente (era stato anche pilota in gare di durata e rally) sul suo itinerario abituale tra Parigi e SaintTropez, come dimostra il chilometraggio evidenziato dalla strumentazione - 95.000 km - piuttosto elevato per un modello sportivo di questo tipo.