Crisi Saloni Auto, si allunga lista defezioni a Parigi

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Tempi duri per gli organizzatori dei grandi Saloni dell'Auto, ad eccezione di quegli eventi che riguardano Paesi in cui la motorizzazione di massa è ancora parziale o addirittura 'futuribile' (come Cina, India e altre nazioni del Far East) o i pochi - come Ginevra e Francoforte - che sono considerati come appuntamenti irrinunciabili dalla Case automotobilistiche per 'mostrarsi' e spiare la concorrenza. Dopo le brutte notizie arrivate la scorsa settimana sulla defezione di Bmw in occasione del North American International Auto Show (NAIAS) di Detroit edizione 2019, affiancando così Mercedes, che lo aveva già annunciato a febbraio, e l'assenteista Gruppo Jaguar Land Rover, è ora la volta delle nubi che si addensano sul Mondial de l'Automobile di Parigi. Alla prossima edizione, in calendario per il prossimo 4 ottobre, mancheranno infatti - secondo quanto riporta il sito francese Autoactu - nomi del calibro di Ford, Volvo, Mazda, Nissan a cui si sono aggiunti in questi giorni anche Mitsubishi (l'ultimo membro dell'Alleanza Renault Nissan), Subaru e Infiniti, che è il brand premium di Nissan. Sono confermate le presenze delle tre grandi Case francesi - Renault con Dacia, Peugeot e Citroen con la sua 'divisione' premium DS - ma non sono ancora stati prenotati gli spazi di Opel (ora di proprietà di PSA, già assente anche a Ginevra), di Volkswagen e Seat.



Confermate invece le partecipazioni di Mercedes, Smart, Jaguar, Land Rover, Hyundai, Honda, Toyota, Lexus e Suzuki, con FCA, Bmw Mini e Kia in attesa di formalizzare i contratti. Intanto, d'Oltreoceano, arriva la conferma che proprio per cercare di fermare l'emorragia degli espositori a partire dall'edizione 2020 il Salone di Detroit scivolerà nel calendario OICA in ottobre, salvandosi dalla concorrenza del CES di Las Vegas ad inizio gennaio ma impattando, tra due anni, proprio con il Salone di Parigi. (ANSA).