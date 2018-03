Fleet Motor Day, a Vallelunga evento per le flotte aziendali

ROMA - Torna il 5 aprile, presso l'autodromo di Vallelunga a Roma, l'appuntamento con il Fleet Motor Day, l'evento annuale dedicato ai gestori delle flotte aziendali.



L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa da Sumo Publishing, con il patrocinio dell'Osservatorio Top Thousand, composto da Fleet e Mobility Manager di aziende nazionali e multinazionali e con la partecipazione di Aniasa, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria.



L'evento, che costituisce un momento di confronto tra i responsabili dei parchi auto aziendali, le case automobilistiche e le aziende della filiera, quest'anno vedrà la partecipazione di circa 30 brand automobilistici e oltre 250 fleet manager e rappresenterà, per i gestori dei parchi auto, l'occasione per visionare e provare decine tra gli ultimi modelli che potrebbero presto rientrare nelle loro car list.



Due le assolute novità di questa edizione, tutta incentrata sulla sicurezza: i test Adas (Advanced Driver Assistance Systems) e le prove di frenata sul bagnato con tre differenti spessori di battistrada.



Tra i sistemi di guida assistita che sarà possibile provare su circuito ce ne saranno alcuni che già oggi contribuiscono a ridurre i rischi per driver aziendali, e non solo, e altri che rendono più confortevole e sicura la guida del veicolo: l'Adaptive Cruise Control, il Traffic Sign Recognition, l'Intelligent Speed Assist, il Forward Collision Warning, il Collision Avoidance System e l'Automatic parking: parking sensor + Surround View.



In totale saranno circa 200 i veicoli in prova, compresi commerciali leggeri e pick-up, che sarà possibile testare su cinque percorsi: circuito, percorso stradale, off road light (rally) ed experience, e nell'area 'Guida Sicura', i percorsi per i veicoli elettrici e quelli per i veicoli commerciali leggeri.