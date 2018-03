A New York Volvo XC60 proclamata 2018 World Car of the Year

ROMA - Nel rispetto delle previsioni, visto che il suv compatto XC40 aveva vinto pochi giorni fa il titolo europeo di 'Car of the Year', la Volvo XC60 è stata proclamata oggi '2018 World Car of the Year', durante una cerimonia organizzata in apertura della prima giornata del New York Auto Show dedicata alla stampa.



Il premio World Luxury Car è stato assegnato dalla giuria internazionale all'ultima generazione dell'Audi A8, mente la Bmw M5 è stata proclamata World Performance Car. Nelle altre categorie - dove i modelli costruiti negli Stati Uniti sono completamente assenti - il premio World Car Design of the Year è andato al Gruppo indo-britannico Jaguar Land Rover per la Range Rover Velar, quello di World Green Car alla giapponese 100% elettrica Nissan Leaf e quello di World Urban Car alla tedesca Volkswagen Polo.