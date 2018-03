Italdesign vince la seconda commessa stile auto da Vietnam

ROMA - Italdesign ha vinto, attraverso un insolito plebiscito popolare, la gara per la progettazione di stile di due nuovi modelli della Casa automobilistica vietnamita VinFast. La scelta è stata determinata dalle oltre sessantamila persone che, tra il 7 e il 18 marzo, si sono collegate al sito e alle pagine social di VinFast per scegliere tra le quaranta proposte arrivate da centri stile e studi di design di tutto il mondo. I progetti firmati da Italdesign riguardano due nuove citycar, una completamente elettrica, l'altra con motore a combustione che dovrebbero entrare in produzione nei prossimi anni. È la prima volta che una Casa automobilistica vietnamita produrrà un veicolo interamente elettrico. Questa modalità di valutazione 'democratica' dei progetti non è nuova per l'azienda di Moncalieri, dato che nell'ottobre 2017 Italdesign aveva già vinto anche le proposte per un suv e una berlina di taglia più grande. ''Aver vinto con tutte quattro le nostre proposte di stile è motivo di orgoglio per noi - ha annunciato Filippo Perini, Head of Design di Italdesign - se pensiamo che la scelta è stata determinata dal voto popolare attraverso internet, questa è un'ulteriore conferma di come Italdesign sia in grado di proporre soluzioni in linea con i vari Paesi con cui ha la fortuna di lavorare''. Con questa operazione Vinfast conferma il proprio obiettivo di diventare il marchio leader in Asia nella produzione di automobili, sia con motore a combustione sia ad alimentazione elettrica.