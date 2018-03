Formazione Quattroruote evolve in Accademia Editoriale Domus

MILANO - Era il 2014 e con un master sperimentale per addetti stampa automotive iniziava in Editoriale Domus la storia della Quattroruote Academy.



Un'iniziativa senza precedenti che ha trovato subito ampio riscontro sul mercato. In tre anni l'Academy ha organizzato 11 corsi, nazionali e internazionali con 473 docenti: presidenti,amministratori delegati, direttori generali, direttori marketing e comunicazione provenienti da tutte le Case auto presenti in Italia, ospiti internazionali e grandi maestri del car-design. Sono state erogate oltre 4.500 ore di formazione tra lezioni in aula e in pista, con un tasso di occupazione dei partecipanti mai sotto al 90%. Due i punti di forza che hanno caratterizzato l'attività dell'Academy, l'unicità dei corsi grazie alla presenza di addetti ai lavori e non di insegnanti di professione e la verticalità dei corsi che hanno toccato comunicazione, marketing, ingegneria, flotte, design e restauro di auto d'epoca.



Forte dell'esperienza di questi tre anni, l'Editoriale Domus ha deciso di estendere l'offerta formativa agli altri brand della Casa editrice, trasformando quindi il progetto Academy in nel nuovo concetto Accademia Editoriale Domus che sappia abbracciare tutte le macro-aree proprie del Gruppo. ''Fare sistema è da sempre la nostra mission - ha detto oggi a Milano Sofia Bordone, a.d di Editoriale Domus - e la nascita di Accademia Editoriale Domus lo conferma ulteriormente. Possiamo contare su un'esperienza importante, specifica e al tempo stesso trasversale, che spazia dai motori al design, dal food ai viaggi. Con Accademia Editoriale Domus mettiamo il nostro capitale informativo, che è relazionale e di grande credibilità, a disposizione sia dei giovani, che saranno i professionisti del domani, sia delle aziende che oggi più che mai necessitano di manager altamente preparati".



Per il 2018 Accademia Editoriale Domus ha annunciato un calendario corsi ampio ed eterogeneo con due ulteriori novità nell'ambito automotive, entrambe in programma a settembre: un corso nazionale sul Digital Marketing e un corso a carattere internazionale sulla Car Technology.



"È un onore e anche una grande soddisfazione vedere nascere questa Accademia - spiega Carlo Cavicchi, direttore relazioni esterne automotive Editoriale Domus - E' la conferma di quanto sia importante guardare al futuro non dimenticando ciò che ha reso glorioso il passato. Ci ricorda quanto sul futuro e sulle nuove generazioni si debba scommettere, oggi più che mai. E la necessità di avere sempre una visione, che continui a fare la differenza".