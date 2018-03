Auto, Zanardi testimonial campagna sicurezza #CoverYourPhone

VALLELUNGA - "Quando salite in auto coprite lo schermo del vostro cellulare con la cover, per evitare la tentazione di guardare se arrivano messaggi", è questo in sintesi il messaggio lanciato dalla campagna di sicurezza stradale #CoverYourPhone, che ha come testimonial il pilota e campione parolimpico Alex Zanardi. L'iniziativa è stata presentata all'autodromo di Vallelunga, in concomitanza con un evento di guida dedicato alla nuova BMW M5 e con il lancio dell'edizione 2018 dei corsi di guida BMW Driving Experience che da quest'anno sono allargati alle moto.



In vendita da 122.000 euro, la M5 monta un V8 di 4,4 litri da 600 Cv, dispone del selettore trazione integrale-trazione posteriore, tocca i 305 km/h e vanta uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. In pista e negli esercizi sul piazzale con asfalto bagnato ha dato prova di essere veloce e ben controllabile, anche in derapata.