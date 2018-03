Tinaba, c'è l'app per pagare la corsa del taxi col cellulare

ROMA - Pagare la corsa in taxi su oltre 5 mila vetture tra Milano e Roma con un'app. Da oggi è possibile grazie a Tinaba, l'applicazione per smartphone che consente di trasferire, condividere e aggregare il denaro senza costi di commissione.



Con l'accordo con U.R.I - Unione dei Radio Taxi d'Italia, Tinaba diventa così il sistema più diffuso per pagare le corse in modalità digitale, facendo entrare i taxi nell'era del mobile payment.



I primi ad aver introdotto il servizio sono i 3.700 taxi di Roma aderenti a Radiotaxi 06-3570 e le 1.300 vetture della milanese Radiotaxi 02-6969. Entro il 10 aprile, poi, le due compagnie completeranno l'attivazione di Tinaba sulle rispettive flotte di taxi. per i prossimi mesi, invece, il pagamento tramite Tinaba sarà disponibile anche sui taxi aderenti a U.R.I.



in più di 40 città d'Italia, tra cui Bologna, Firenze, Genova, Brescia, Trieste e Palermo.



A bordo di tutte le vetture aderenti sarà presente una targhetta con QR Code per effettuare il pagamento della corsa con un semplice gesto sul proprio smartphone. Basterà inquadrare il QR code e inserire la cifra dovuta al tassista: il pagamento sarà eseguito all'istante e l'autista riceverà in tempo reale la conferma dell'avvenuto pagamento da parte del passeggero, il tutto senza costi per entrambi.