Ford, Insigne ed EcoSport protagonisti video con The Jackal

ROMA - Sarà Lorenzo Insigne, l'attaccante del Napoli, ad animare 'La vendetta di Fru e Insigne', sequel del video Le 48 Ore di Fru (#VivaLaVita), sviluppato da Ford in collaborazione con i The Jackal, - divenuto fin da subito virale, superando le 2,2 milioni di visualizzazioni tra Facebook e YouTube.



S eLe 48 Ore di Fru racconta di un fine settimana super attivo in cui Ciro, Simone e Fabio trascinano fuori di casa il loro amico Fru, il pigro per eccellenza della 'crew' The Jackal, con l'obiettivo di fargli vivere tutto quello che non ha mai fatto nei suoi 22 anni di vita, il sequel vede Fru in azione per vendicare le angherie subite, proprio con l'aiuto di Lorenzo Insigne. Grazie alla collaborazione con SSC Napoli, il campione si presta a uno scambio di persona con Ciro, al quale toccherà immergersi nelle abitudini del calciatore, in un esilarante susseguirsi di misunderstanding.



L'EcoSport, protagonista al fianco di Lorenzo Insigne e dei The Jackal, è il nuovo allestimento ST-Line, caratterizzato da paraurti e minigonne laterali in puro stile Ford Performance, barre al tetto e mascherine dei fari in colore nero, cerchi in lega bruniti da 17 pollici, badge ST-Line, tetto e specchietti retrovisori a contrasto di serie. All'interno gli elementi distintivi sono il volante ST-Line a fondo piatto rivestito in pelle, i sedili in pelle parziale con inserti Miko-Dinamica e cuciture rosse, così come la leva del freno a mano e la manopola del cambio. Soglie battitacco con logo ST-Line e pedali sportivi in acciaio completano l'allestimento.



Le tecnologie disponibili sulla nuova EcoSport annoverano il SYNC 3, il sistema di connettività e comandi vocali Ford, il controllo della velocità di crociera con limitatore regolabile (Cruise Control with Adjustable Speed Limiter) e la telecamera posteriore (Rear View Camera).



Il video La vendetta di Fru e Insigneè stato ideato e sviluppato per Ford Italia dai The Jackal in collaborazione con GTB Roma, l'agenzia del gruppo WPP che segue le attività di comunicazione, tra cui quelle digital e social, dell'Ovale Blu in Italia.