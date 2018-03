Balzo noleggi auto di lusso (+32%), 7 su 10 sono turisti

ROMA - Balzo dei noleggi delle auto di lusso in Italia nel 2017. Secondo uno studio condotto da PrimeRent, il settore ha registrato una crescita del 32%, con un il 70% delle prenotazioni che ha finalità turistiche ed il 30% legato a finalità lavorative. Quattro noleggi su 10, comunque, vengono effettuati da italiani, mentre fra i visitatori sono i russi a fare la parte del leone, con il 15% dei noleggi totali. A seguire statunitensi (7%), brasiliani (6%) e britannici (5%).



Fra le diverse tipologie di auto, i Suv sono la categoria più noleggiata in assoluto (il 42% in totale, scelta da un italiano e un brasiliano su due), mentre chiudono il podio le auto sportive (24%) e le cabrio (15%).



La durata media di un noleggio di auto di lusso nel nostro Paese, conclude PrimeRent, è di 9 giorni.(ANSA).